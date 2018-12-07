Омбудсмен Украины опровергла тяжелый характер ранений арестованных в РФ украинских моряков

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова опровергла тяжелый характер ранений украинских моряков, которые были задержаны в Керченском проливе и на данный момент содержатся в московском СИЗО "Матросская тишина". Об этом в пятницу она написала в Facebook после телефонного разговора со своей российской коллегой Татьяной Москальковой.

"Татьяна Москалькова посетила и наших раненых моряков в "Матросской тишине". Врач-психолог, который осматривал их во время оформления в СИЗО заявил, что их состояние не угнетенное. Относительно ранений, их диагноз - осколочные ранения легкой степени. Никакой ампутации конечностей или пальцев рук не было, повреждены только сухожилия и мягкие ткани", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу Денисова также сообщила, что украинский консул посетил четырех моряков в СИЗО "Лефортово". По информации дипломата, арестованные моряки содержатся в камерах с телевизорами, они получили посылки, а также денежные средства в размере 74 доллара на человека. Сейчас прорабатывается возможность телефонного разговора задержанных с родными.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева ранее сообщила, что состояние раненых украинских моряков улучшается и сейчас оценивается как удовлетворительное. "С ними все абсолютно в порядке, ребята в нормальном, удовлетворительном состоянии, они получают медпомощь в полном объеме. Динамика в их состоянии есть, идет процесс на улучшение", - сказала она.

Задержание украинских моряков

В воскресенье, 25 ноября, три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали и доставили в Керчь, по факту нарушения госграницы РФ возбуждено уголовное дело.

Задержанные в ходе инцидента 24 гражданина Украины арестованы до 25 января. Они находятся в статусе подозреваемых по части 3 статьи 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы РФ"), которая предполагает наказание до 6 лет лишения свободы.

Арестованные украинские моряки были доставлены в два московских СИЗО: 21 человек - в СИЗО "Лефортово", а трое раненых - в больницу СИЗО "Матросская Тишина".