Страны ОБСЕ обязались защищать журналистов

МИЛАН, 8 декабря. /ТАСС/. Страны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) договорились применять меры для обеспечения безопасности журналистов. Об этом говорится в документе, согласованном на завершившемся в пятницу заседании Совета МИД ОБСЕ и размещенном на сайте организации.

В частности, в нем звучит призыв к "политическим лидерам, руководителям государств и властям всех уровней оградить от угроз и запугивания или несправедливых приговоров журналистов за их профессиональную деятельность, а также резко осуждать такие проявления". При этом "признается, что работа журналиста может поставить его и членов его семьи перед угрозой насильственных действий", поэтому власти стран ОБСЕ "призывают к тому, что были приняты эффективные меры для пресечения преступлений против журналистов, которые не должны оставаться безнаказанными". "Независимые СМИ - важнейший элемент свободного и открытого общества и показатель здоровой системы управления", - говорится в документе.

В нем подчеркивается важность журналистских расследований и участия журналистов в освещении выборов. При этом в тексте указывается на необходимость "немедленного освобождения безосновательно задержанных журналистов", а также "ограждения работы СМИ от незаконного вмешательства, в том числе при применении новых технологий". Отдельный пункт касается обеспечения безопасности женской онлайн-журналистики.

Подводя итоги работы СМИД, председательствовавший министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези отметил, что согласование такого документа и его единодушная поддержка впервые за почти 30 лет является важнейшим достижением встречи.

В последние годы на пространстве ОБСЕ произошло несколько убийств журналистов. Дафне Каруана Галиция, проводившая громкие журналистские расследования, была убита в результате взрыва ее автомобиля на Мальте в октябре прошлого года. В начале года в своей квартире был застрелен словацкий журналист Ян Куцяк, также расследовавший дело о связях между уличенными в мошенничестве предпринимателями и властью.

Говоря об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, итальянский министр отметил в беседе с журналистами в Милане, что "оно потрясло всех, кто верит в свободу СМИ". "Необходимо установить, что на самом деле произошло с Хашкаджи и предать тех, кто организовал его убийство, суду", - сказал Моаверо-Миланези. Вопрос о защите журналистов поднимала Россия.