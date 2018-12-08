Йылдырым назвал близкие отношения РФ и Турции гарантом стабильности в регионе

ТЕГЕРАН, 8 декабря. /ТАСС/. Председатель парламента Турции Бинали Йылдырым считает, что близкие взаимоотношения Москвы и Анкары служат гарантом безопасности и стабильности в регионе.

"Близкие отношения между Россией и Турцией - это гарантия региональной безопасности и стабильности. Мы должны это положение еще больше укрепить и о нем объявить, чтобы это чувствовали и знали все. В противном случае несложно предположить, что ждет регион и страны, входящие в этот регион, если начнется хаос и нестабильность. Несомненно что тесное взаимодействие России и Турции служит сдерживающим элементом и способствует стабилизации в установлении стабильных отношений в регионе", - сказал он.

По словам Йылдырыма, это возлагает огромную ответственность на Москву и Анкару. "Мы должны препятствовать любого рода сомнительным инициативам и действиям, которые расшатывали бы безопасность в регионе", - заключил он.

Двусторонняя встреча прошла на полях второй конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.