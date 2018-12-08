Трамп выдвинул генерала Марка Милли на пост главы Комитета начальников штабов

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выдвинул на пост председателя Комитета начальников штабов американских вооруженных сил генерала Марка Милли. Об этом лидер страны объявил на своей странице в Twitter.

"Рад объявить о том, что я выдвинул генерала Марка Милли, начальника штаба Сухопутных войск США, на пост председателя Комитета начальников штабов, чтобы заменить генерала Джозефа Данфорда, который уходит", - написал он. "Я благодарен обоим этим замечательным людям за их службу нашей стране. Дата передачи полномочий будет определена позже", - добавил Трамп.

Милли с августа 2015 года является начальником штаба Сухопутных войск США. На военной службе находится 38 лет. Служил в спецназе Сухопутных войск США, участник боевых действий, имеет репутацию военачальника, успешно решавшего поставленные задачи в ходе афганской и иракской кампаний. Милли принимал участие в военных операциях США на Синайском полуострове в Египте, Панаме, Гаити, Боснии и Герцеговине, Афганистане и Ираке, а также Сомали и Колумбии.

Командовал 10-й горнострелковой дивизией Сухопутных войск США. Учился в престижных Принстонском и Колумбийском университетах. Женат, двое детей. Имеет государственные награды, в том числе иностранные.

Председатель КНШ традиционно назначается в США на срок два года. Генерал Корпуса морской пехоты Джозеф Данфорд был в первый раз выдвинут на этот пост президентом Бараком Обамой в 2015 году, затем его переназначил двумя годами позднее Трамп. Оба раза кандидатура Данфорда была без каких- либо задержек утверждена Сенатом Конгресса США. Срок полномочий военачальника истекает осенью будущего года.