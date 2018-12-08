Тимошенко считает, что у США не может оставаться сомнений относительно ее репутации

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Причастность бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта к попыткам в 2012 году дискредитировать лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, должна развеять все сомнения Вашингтона относительно ее репутации. Об этом Тимошенко, объявившая о намерении принять участие в предстоящих 31 марта будущего года президентских выборах на Украине, заявила в опубликованном в субботу интервью американской газете The Wall Street Journal.

Как передавала телекомпания CNN, Манафорт, работавший на правительство Украины в качестве лоббиста, в 2012 году обратился к фирме Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom с просьбой составить один из экспертных докладов в рамках судебного процесса в отношении Юлии Тимошенко. Манафорт затем якобы попросил Skadden распространить данный документ среди высокопоставленных сотрудников тогдашней администрации США.

"Теперь это раскрыто и находится в открытом доступе. Ясно, как много усилий, финансовых ресурсов, времени было потрачено, чтобы дискредитировать и разрушить мою репутацию", - заявила Тимошенко. "Я считаю это [своего рода] знаком отличия за мою работу на Украине", - добавила она, говоря о деятельности Манафорта.

Лидер "Батькивщины", как пишет The Wall Street Journal, призвала США поддержать ее инициативу в случае избрания президентом заняться поиском дипломатического урегулирования отношений Украины с Россией. При этом Тимошенко назвала "важнейшим шагом для всех нас прекращение агрессии". В число пожеланий к США она включила введение финансовых санкций против российских субъектов, ускорение вступления Украины в НАТО и дополнительную американскую военную помощь Киеву.

По данным газеты, лидер "Батькивщины" в течение нескольких дней в Вашингтоне встретилась со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером и рядом видных законодателей, в том числе с сенаторами Томом Коттоном (республиканец от штата Арканзас) и Ричардом Дурбиным (демократ от штата Иллинойс).

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года, если не будет продлено военное положение. По последним опросам, за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко готовы проголосовать 18,9 процента опрошенных, за Анатолия Гриценко и действующего президента Петра Порошенко - 9,9 процента. Немного отстает от них основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, у которого 9,8 процента народной поддержки. Юморист Владимир Зеленский и рок-музыкант Святослав Вакарчук, не заявлявшие пока о желании баллотироваться, набирают, по разным данным, от 5 до 11 процентов голосов.