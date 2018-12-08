Конгрессмены интересовались у экс-главы ФБР Коми делом Клинтон и попытками помешать Трампу

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Члены юридического комитета и комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США на закрытых слушаниях 7 декабря задавали бывшему директору Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсу Коми по деталям расследования, связанного с перепиской Хиллари Клинтон, а также о действиях агента ФБР Питера Стржока, который в 2016 году заявлял своей коллеге о намерении воспрепятствовать избранию Дональда Трампа президентом США. Об этом свидетельствует опубликованный в субботу транскрипт слушаний, с которым ознакомился корреспондент ТАСС.

Коми, в частности, подтвердил, что до сих пор убежден в правильности своего решения не предъявлять обвинения Клинтон в использовании в служебных целях личного сервера электронной почты. "Да, я тогда так считал и сейчас так считаю", - сказал он.

Конгрессмены также пытались выяснить у экс-директора ФБР, был ли он в курсе политической ангажированности своего подчиненного - агента ФБР Питера Стржока, который работал в команде спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование приписываемых Трампу связей с РФ, а также участвовал в разбирательстве, касающемся использования Клинтон личного почтового сервера. Агент был уволен из ФБР уже после отставки Коми, когда в СМИ попала электронная переписка Стржока и его коллеги, юриста ФБР Лизы Пейдж, с которой его связывали романтические отношения. В письмах, датированных 2016 годом, Стржок утверждал, что Трамп "не станет" президентом, заявляя также о намерении "остановить это".

По словам Коми, если бы он знал о предвзятости Стржока, то сам бы отстранил его от расследований, связанных с Трампом и Клинтон, однако сначала выслушал бы его. "Я определенно был бы готов выслушать любое объяснение", - сказал экс-глава ФБР. "Хотя я не видел никаких свидетельств того, что существовала какая-либо предвзятость со стороны кого-либо из участников этого дела, если бы такая предвзятость появилась, это было бы очень важно для меня", - подчеркнул он. "Полагаю, что мое решение было бы следующим: человек не может продолжать вести это расследование", - сказал Коми конгрессменам.

Слушания за закрытыми дверями

7 декабря Коми отвечал на вопросы членов юридического комитета и комитета по надзору Палаты представителей за закрытыми дверями. Законодатели после беседы с экс-директором ФБР заявили, что он отказался отвечать на ряд вопросов по рекомендации юрисконсультов из минюста. Президент США Дональд Трамп возмутился отказом Коми и призвал заставить его дать показания под присягой.

В 2015 году разразился скандал из-за того, что Клинтон в бытность главой Госдепартамента использовала в служебных целях личный ящик электронной почты. Позже она передала во внешнеполитическое ведомство всю свою рабочую переписку (55 тыс. писем), а личную (более 30 тыс. писем) удалила, за что была подвергнута жесткой критике.

В июле 2016 года Коми, занимавший в то время пост директора ФБР, по итогам расследования, связанного с перепиской Клинтон, объявил, что его ведомство не нашло оснований для предъявления ей обвинений. Однако в октябре того же года он сообщил, что разбирательство возобновляется в свете вновь открывшихся обстоятельств. 6 ноября 2016 года, за два дня до выборов президента США, Коми распространил уведомление о том, что проверка окончена и вывод о неподсудности Клинтон остается в силе. Последняя в то время была на выборах кандидатом от демократов, однако в итоге проиграла республиканцу Трампу.

Трамп отправил Коми в отставку в мае прошлого года, заявив, что не был удовлетворен его работой. Впоследствии демократы рассматривали этот шаг как "попытку создания помех правосудию" и неоднократно ставили вопрос о проведении расследования этого эпизода профильными комитетами Конгресса.