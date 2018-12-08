Экс-глава ФБР Коми: в расследовании по России изначально фигурировали четыре американца

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми сообщил, что в расследовании приписываемого России вмешательства в американские выборы 2016 года изначально фигурировали четыре гражданина Соединенных Штатов, и Дональда Трампа, который на тот момент был кандидатом в президенты США, в их числе не было. Об этом он рассказал членам юридического комитета и комитета по надзору Палаты представителей Конгресса на закрытых слушаниях 7 декабря. С опубликованным в субботу транскриптом беседы ознакомился корреспондент ТАСС.

"Мы открыли расследование в отношении четырех американцев, чтобы проверить, была ли какая-то связь между этими людьми и попытками России вмешаться [в выборы]. И в число этих четырех американцев не входил кандидат [в президенты США Дональд Трамп]", - сказал он. Коми не стал называть имена людей, о которых шла речь.

Экс-директор ФБР 7 декабря отвечал на вопросы членов юридического комитета и комитета по надзору Палаты представителей за закрытыми дверями. Законодатели после беседы с Коми заявили, что тот отказался отвечать на ряд вопросов по рекомендации юрисконсультов из минюста. Президент США Дональд Трамп возмутился отказом Коми и призвал заставить его дать показания под присягой.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимается уже почти два года спецпрокурор Роберт Мюллер. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.