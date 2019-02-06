Неформальная встреча министров внутренних дел и юстиции ЕС пройдет в Бухаресте

БУХАРЕСТ, 7 февраля. /ТАСС/. Министры юстиции и внутренних дел стран-участниц Евросоюза проведут в четверг и пятницу неформальную встречу в Бухаресте в рамках председательства Румынии в Совете ЕС.

На встрече министров внутренних дел будет председательствовать глава румынского МВД Кармен Дан, а на встрече министров юстиции - глава соответствующего румынского ведомства Тудорел Тоадер.

Кармен Дан заявила, что использует встречу, чтобы поставить вопрос о принятии Румынии в Шенгенское пространство, сообщило Радио Румынии. Она уточнила, что проведет двусторонние встречи с коллегами из стран, которые выступают против принятия Румынии в Шенген. Причиной отказа Румынии в праве на свободное передвижение по странам Евросоюза служит неудовлетворительное положение в области судопроизводства и борьбы с коррупцией.

В повестке дня встречи министров внутренних дел ЕС, которая пройдет в четверг, - вопросы борьбы с терроризмом, взаимодействия полицейских служб Шенгенского пространства, миграции и предоставления убежища, отмечается на портале председательства Румынии в Совете ЕС. Румынские представители намерены отдать приоритет обмену опытом в области обработки цифровых данных, мерам по восстановлению функционирования Шенгенской зоны после введения некоторыми государствами временного контроля на внутренних границах, а также выявлению консенсусных решений в области миграции.

Министры юстиции ЕС рассмотрят в пятницу вопросы развития правового сотрудничества в гражданской и торговой сферах, сбора электронных доказательств в уголовной сфере, а также будущего правового сотрудничества в уголовной сфере между странами ЕС. Представители Румынии собираются поставить акцент на соблюдении требований правового государства и прав человека при получении электронных доказательств в ходе борьбы с информационной преступностью.

Румыния официально приняла 1 января 2019 года полномочия страны-председателя Совета Европейского союза. Она сменила на этом месте Австрию, а 1 июля за ней последует Финляндия. Шестимесячное председательство осуществляется в Совете Евросоюза, согласно предварительно принятому списку, по принципу ротации. Ставшая членом ЕС в 2007 году Румыния возглавляет Совет впервые.