Комитет Палаты представителей США возобновит расследование по "делу РФ"

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США возобновит расследование приписываемых России попыток вмешательства в американские президентские выборы и предположительного сговора предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с Москвой. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении председателя этого комитета Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния).

"В соответствии с имеющейся юрисдикцией, обязательствами вести разбирательства, а также опираясь на значительную работу, которую проделал предыдущий созыв Конгресса, спецкомитет по разведке Палаты представителей проведет тщательное расследование попыток России и других зарубежных субъектов оказать влияние на американские политические процессы во время и после выборов в 2016 году. Помимо этого, комитет инициирует расследование [потенциальных] контрразведывательных угроз, которые возникают в результате любых связей или координации граждан США и российского правительства и/или других зарубежных лиц, в том числе с применением финансовых и иных рычагов влияния, которыми такие лица могут обладать", - сказано в документе.

Этот же комитет в прошлом году завершил аналогичное разбирательство и не выявил никаких связей Трампа с Россией, а также сделал вывод о том, что ни Москва, ни другие зарубежные государства не оказали влияния на исход выборов, хотя якобы и пытались этого добиться. На тот момент Палаты представителей и все его комитеты контролировались Республиканской партией, за которыми тогда было большинство в нижней палате Конгресса, однако после промежуточных выборов в 2018 году демократы завоевали большинство в Палате представителей и теперь представители Демократической партии получили контроль над всеми комитетами.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния на американский политический процесс занимается уже больше года спецпрокурор Роберт Мюллер.

Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.