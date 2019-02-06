США намерены поставить Индии средства инфракрасного противодействия на $190 млн

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты приняли решение продать Индии два предназначенных для летательных аппаратов комплекса по противодействия ракетам с инфракрасным наведением, а также сопутствующее оборудование и военную технику на сумму $190 млн. Об этом сообщило в среду профильное правительственное ведомство, входящее в структуру министерства обороны США. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами (ВС) США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

Разрешение на выполнение нынешней договоренности между Вашингтоном и Нью-Дели, которое в соответствии с национальным законодательством выдает Госдепартамент, получено. Американская администрация уже официально уведомила Конгресс США о принятом ею решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого нового военного контракта и его возможное блокирование. Однако можно быть почти полностью уверенным в том, что Конгресс даст зеленый свет реализации этой договоренности с Индией.

С точки зрения американского военного ведомства, выполнение контракта отвечает интересам "внешней политики и национальной безопасности США". Оно также "укрепит стратегические отношения между США и Индией", подчеркнул Пентагон.