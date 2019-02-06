В поисках утраченного мира. В Москве завершилась межафганская конференция

Еще на предварявшей событие пресс-конференции организаторы, в качестве которых выступили представители афганской диаспоры в России, открыто заявили, что не рассчитывают выйти на окончательное решение по урегулированию кризиса. По их словам, важно начать диалог. Не раз подчеркивалось, что среди делегатов не будет представителей официального Кабула, в МИД РФ также отмечали, что участие российских официальных лиц не предусмотрено, так как дипведомство организатором не является.

Стороны согласовали итоговый документ. В нем они набросали очертания будущего Афганистана - мирного и свободного. Что характерно, участники призвали исключить талибов из черного списка ООН и договорились встретиться вновь в ближайшее время.

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Двухдневная межафганская конференция, собравшая 5-6 февраля в Москве сотню представителей афганской диаспоры стран СНГ и даже десяток делегатов из катарского политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ), завершилась, по признанию организаторов, с неожиданно многообещающим результатом.

Тем не менее, состоялись многочасовые дискуссии по повестке переговоров, сами переговоры, а также была выработана совместная декларация. Последнего мало кто ожидал.

"Основная задача, которую мы ставили перед собой, - создать площадку для широкого диалога. В ходе дискуссий звучали предложения оформить такую площадку официально, чтобы объединить максимально широкий спектр мнений и взглядов и создать общенациональный диалог, в результате которого будет выработано компромиссное решение", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС один из главных организаторов, представитель диаспоры в Москве Омар Нессар.

В конце первого дня конференции, который завершился значительно позже планируемого, самые видные участники, такие как экс-президент Афганистана Хамид Карзай и глава делегации талибов Мохаммад Аббас Станикзай, подводя промежуточные итоги, назвали дискуссию плодотворной. Они также отметили, что тема вывода американских войск с территории страны стала одной из центральных.

"Все стороны согласны, что это [вывод иностранного воинского контингента] необходимо для создания условий для мирного урегулирования в стране и преодоления политического кризиса, однако отличается видение того, как, каким образом и в какие сроки военные США должны будут покинуть страну", - пояснил Нессар.

В перерывах

Хотя стороны, по их собственным оценкам, сильно воодушевились возможностью детально и без обиняков за одним столом обменяться мнениями и видением нового Афганистана, сессии прерывались на намаз (мусульманскую молитву), прием пищи и неформальное общение. Старейшины в национальных одеждах и головных уборах, молодые афганцы и активные общественные деятели среднего возраста выходили в лобби "Президент-отеля". Шансом взять комментарий пользовались журналисты, чтобы собрать информацию о ходе дискуссий, проходивших за закрытыми дверями.

Вице-председатель представительства талибов в Дохе Абдул Салям Ханафи в один из таких коротких выходов поделился с прессой общим видением будущего государственного устройства: "Правительство не может быть светским. Все афганцы согласны, что конституция должна основываться на мусульманских нормах. Это касается и характера правительства". Однако, по его словам, еще рано говорить о конкретном будущем, так как иностранные войска сохраняют свое присутствие на афганской земле.

Одним голосом

Наконец, после многочасовых дискуссий все участники вышли к прессе. На фоне флагов России и Афганистана прозвучало заявление на родном языке тех, кто его подготовил.

Важным критерием мирного урегулирования был назван вывод иностранных военных с территории страны. Отдельным пунктом в тексте участники обозначили неприемлемость иностранного вмешательства, однако подметили готовность принимать международную помощь в восстановлении инфраструктуры. В заявлении прописан призыв исключить "Талибан" из черного списка ООН.

Участники сошлись во мнении, что будущее страны должно быть мусульманским во всех отношениях: это касается конституции, правительства и законов. Кроме того, стороны договорились проводить встречи в подобном формате регулярно, и следующая ожидается в столице Катара.