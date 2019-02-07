СМИ: США могут пойти на уступки КНДР в обмен на ликвидацию ее баллистических ракет

ТОКИО, 7 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп готов санкционировать возобновление экономического сотрудничества между Севером и Югом Кореи и пойти на другие уступки Пхеньяну, если на встрече во Вьетнаме 27-28 февраля лидер КНДР Ким Чен Ын согласится на серьезные шаги в частичной ликвидации ракетно-ядерного потенциала его страны. Об этом сообщает в четверг японская газета Asahi Shimbun со ссылкой на источники в американской администрации.

По их данным, Вашингтон, в частности, ждет от Ким Чен Ына обещания демонтировать ядерный центр в Йонбёне в 80 км от Пхеньяна, где находятся мощности по выработке оружейного плутония. США, сообщают источники, рассчитывают также на ликвидацию межконтинентальных баллистических ракет (МБР) КНДР, способных достичь американской территории.

В ответ, по данным газеты, Соединенные Штаты помимо согласия на возобновление экономических контактов между КНДР и Южной Кореей могут пообещать Пхеньяну гуманитарную помощь.

Речь может идти также о возможности согласия Вашингтона на давнее предложение КНДР принять совместную декларацию о прекращении Корейской войны. Она началась в июне 1950 года и в июле 1953 года была остановлена соглашением о перемирии. Однако формально Корейская война не прекращена по сей день.

В то же время, отмечает газета, исполнение возможных договоренностей может быстро зайти в тупик, если стороны не выработают механизм проверки выполнения обещаний КНДР в ракетно-ядерной области.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил о предстоящей встрече во Вьетнаме с Ким Чен Ыном 27-28 февраля, выступая перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны". Трамп не уточнил, в каком городе пройдет этот саммит.