Reuters: вице-премьер Италии выразил готовность встретиться с Макроном

ТАСС, 7 февраля. Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил после отзыва французского посла в стране, что Рим не намерен ссориться с Парижем. Как сообщило в четверг агентство Reuters, он также выразил готовность встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Сальвини добавил, что готов перевернуть страницу в отношениях с Франции для блага итальянского народа.

Ранее Париж принял решение отозвать своего посла в Италии для проведения консультаций, объяснив этот шаг тем, что Франция "в течение нескольких месяцев становилась объектом неоднократных обвинений, необоснованных нападок и возмутительных заявлений" со стороны итальянских иностранных лиц.