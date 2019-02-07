Глава МИД Уругвая: отказом от диалога оппозиция Венесуэлы блокирует поиск решения кризиса

МОНТЕВИДЕО /Уругвай/, 7 февраля. /ТАСС/. Отказ венесуэльской оппозиции участвовать в диалоге с правительством мешает поиску решения кризиса. Об этом заявил в четверг глава МИД Уругвая Родольфо Нин Новоа.

"Отказ от диалога блокирует поиск взаимопонимания", - сказал он, отвечая на вопрос об отказе венесуэльской оппозиции поддержать инициативу Уругвая и Мексики об организации переговоров между всеми сторонами конфликта.

По его словам, выборы, которые являются необходимым условием для решения кризиса, "должны быть согласованы всеми".