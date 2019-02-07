И.о. генпрокурора США выступит в Конгрессе, если ему не будут угрожать повесткой

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра юстиции США Мэтью Уитэкер заявил, что добровольно выступит в пятницу на слушаниях в Конгрессе, но откажется от участия, если законодатели пришлют ему повестку с требованием явиться под угрозой судебного преследования. Об этом говорится в заявлении и.о. генпрокурора США, опубликованном в четверг.

"Я все еще хочу принять участие в слушаниях завтра, если меня заверит председатель комитета, что сегодня или завтра мне не пришлют повестку с требованием явиться под угрозой судебного преследования, что комитет в будущем будет сначала обсуждать это со мной, прежде чем идти на такой шаг", - сказал он.

Как сообщает газета The Washington Post, Демократическая партия озабочена тем, что Уитэкер до вступления в должность высказывался в поддержку Дональда Трампа и подвергал критике проводимое расследование приписываемого РФ вмешательства в президентские выборы спецпрокурора Роберта Мюллера. В связи с этим законодатели опасаются, что он может уйти от ответа на некоторые вопросы, если примет участие в слушаниях без повестки.

В конце января Уитэкер сообщил на пресс-конференции в Вашингтоне, что расследование спецпрокурора близко к завершению и что доклад по его итогам будет готов в скором времени.

Спецпрокурор Мюллер с мая 2017 года ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года в США. Президент США Дональд Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период предвыборной кампании. Москва также множество раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход американских выборов.