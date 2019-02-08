Поездка Мэй в Брюссель не дала практических результатов для выхода из тупика Brexit

При этом стороны подчеркнули, что переговоры проходили "в духе совместной работы для достижения организованного выхода Великобритании из ЕС"

Очередная поездка премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в Брюссель не дала практических результатов для выхода из тупика вокруг соглашения о выходе королевства из ЕС. Это прямым текстом констатировал глава Евросовета Дональд Туск, с которым Мэй встречалась в Брюсселе последним. "Прорыва в обозримой перспективе все еще нет. Переговоры будут продолжены", - написал он в Twitter. Никаких выходов к прессе или брифингов по итогам встречи не было. До момента выхода из ЕС 29 марта осталось 49 дней. Стороны до сих пор не смогли договориться, как он будет происходить. Совместное заявление о разном Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, встреча с которым была основной, поскольку именно ЕК отвечает за переговоры о Brexit, решил продемонстрировать положительную динамику и выпустил с Мэй совместное коммюнике. Документ получился странным, поскольку вместо изложения общей единой позиции он состоит из двух частей: заявления Мэй о необходимости поменять текст соглашения о Brexit и декларации Юнкера о том, что ЕС его менять не будет.

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В коммюнике подчеркивается, что Мэй на встрече описала ситуацию в британском парламенте и аргументы сторон в ходе последнего голосования там. На нем депутаты поддержали юридически обязывающие изменения системы "бэкстоп" - предохранительного механизма, который должен гарантировать сохранение прозрачной границы между остающейся в ЕС Ирландией и выходящей из сообщества в составе Великобритании Северной Ирландией. Мэй также предложила "несколько вариантов для снятия озабоченности в парламенте в отношении соглашения о выходе из ЕС", отмечается в коммюнике. "Юнкер подчеркнул, что страны ЕС не будут вновь открывать для переговоров текст соглашения о выходе, которое представляет собой тщательно сбалансированный компромисс между ЕС и Великобританией, где обе стороны сделали существенные уступки, чтобы прийти к договоренности. Однако председатель Юнкер выразил свою открытость рассмотреть дополнение формулировок Политической декларации (об отношениях ЕС и Великобритании после выхода - прим. ТАСС), чтобы достичь более амбициозных отношений в будущем", - говорится в документе. Юнкер также предупредил, что любые дополнения этой декларации потребуют утверждения всеми остающимися в ЕС 27 государствами и Европарламентом. Интенсивно, конструктивно Впрочем, обе стороны подчеркнули, что переговоры проходили "в духе совместной работы для достижения организованного выхода Великобритании из ЕС, а также построения сильного партнерства в будущем в отношении общих вызовов: сохранения открытой и справедливой торговли, сотрудничества в борьбе с терроризмом и изменением климата, а также защиты, основанной на правилах системы международных отношений". В заключении говорится, что переговоры были "интенсивными, но конструктивными". "Несмотря на сложности, оба лидера согласились, что их команды должны вести переговоры по поводу того, возможно ли найти такой выход, который позволит получить максимально широкую поддержку британского парламента и при котором будут соблюдаться соответствующие рекомендации, одобренные Европейским советом", - говорится в коммюнике. До новых встреч Мэй договорилась с лидерами ЕС, что их команды переговорщиков должны продолжить консультации о том, возможно ли найти выход, который позволит получить максимально широкую поддержку британского парламента и будет уважать соответствующие рекомендации, одобренные Евросоветом. Премьер Великобритании и председатель Еврокомиссии встретятся снова до конца февраля, чтобы подвести итоги этих дискуссий.