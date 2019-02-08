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Кабмин Армении принял программу нового правительства

Программа содержит основные цели правительства, вопросы безопасности и борьбы с коррупцией и другие разделы

ЕРЕВАН, 8 февраля. /ТАСС/. Кабинет министров Армении на внеочередном заседании утвердил проект программы нового правительства. Об этом в пятницу сообщило агентство Аrmenpress.

"На внеочередном заседании правительство Армении утвердило свою программу и представит ее в НС (Национальном собрании) Армении в указанном законом порядке", - говорится в сообщении.

Как отметил на заседании вице-премьер республики Мгер Григорян, члены правительства в последние дни внесли в программу редакционные правки, в результате чего документ обрел правильную структуру. Программа содержит основные цели правительства, вопросы безопасности и борьбы с коррупцией, задачи по развитию экономики, территориального управления, технологий и другие разделы.

По итогам внеочередных парламентских выборов 9 декабря 2018 года, победу одержал блок премьера страны Никола Пашиняна "Мой шаг". Именно эта политическая сила сформировала новое правительство страны.

Теги
АрменияПашинян, Никол Воваевич
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