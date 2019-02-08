Бойко: переименованию Днепропетровской области должен был предшествовать референдум

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Вопрос переименования Днепропетровской области должны решать местные жители, а не "остатки правящего большинства" в украинском парламенте. Такое мнение в пятницу выразил лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Проведите референдум в области - хотят ли люди ее переименовать. И после этого утвердите в Верховной раде", - обратился он к украинской власти, добавив, что только после этого "решение может быть понятным".

"Какое отношение имеют остатки правящего большинства к названиям Днепропетровской, Кировоградской областей, городов, например, Горишни плавни (бывший Комсомольск Полтавской области - прим. ТАСС) <...>. Если вы уважаете народ, спросите у него", - заявил Бойко.

Он напомнил, что при принятии решения в парламенте о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую оппозиция голосовала против.

В четверг Верховная рада одобрила законопроект о смене названия Днепропетровской области на Сичеславскую и направила его в Конституционный суд для вердикта о соответствии Основному закону.

Переименование осуществляется в рамках действующего на Украине так называемого закона о декоммунизации, согласно которому запрещена пропаганда и символика советского периода, а название области содержит упоминание о советском деятеле Григории Петровском. Инициаторы переименования обосновывают свое предложение тем, что территория области связана с историей украинского казачества и его административно-военных центров - сечей. "Известно также, что в течение 1918-1921 годов нынешний город Днепр неофициально назывался Сичеславом", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.