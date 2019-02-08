В США заявили, что обеспокоены растущими возможностями Китая и России в Арктике

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты обеспокоены растущими возможностями Китая и России в Арктике, и это отчасти является причиной визита государственного секретаря США Майкла Помпео в Исландию, запланированного на 15 февраля. Об этом заявил в пятницу представитель американской администрации высокого ранга во время телефонного брифинга для журналистов.

"Эта сфера вызывает у нас огромную обеспокоенность", - сказал он, отвечая на вопрос о соперничестве США с Китаем и Россией в Арктике. "Да, я считаю, что Китай, безусловно, создает потенциал для использования в будущем своих военных возможностей в Арктике", - подчеркнул представитель администрации. "Я думаю, что Китай и Россия находятся на несколько шагов впереди, по сравнению с США и ЕС, в том, что касается осознания стратегической важности Арктики в качестве ресурсной зоны", - добавил американский чиновник.

"Причина визита госсекретаря в Исландию отчасти заключается в существовании проблемы того, что соперники Запада создают плацдармы в различных частях мира. Мы рассматриваем Исландию как то место, где Китай хотел бы создать плацдарм", - заявил он. "Это классический пример того места, где Соединенным Штатам необходимо чаще появляться с точки зрения дипломатии, чтобы дать понять союзникам, что мы их поддерживаем, и предоставить им альтернативу сближению с Китаем", - подчеркнул представитель администрации.

В четверг заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино сообщил, что Помпео с 11 по 15 февраля посетит Будапешт, Братиславу, Варшаву, Брюссель и Рейкьявик. 11 февраля Помпео проведет встречу в Будапеште с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. 12 февраля он встретится в Братиславе с президентом Словакии Андреем Киской, уточнил Госдепартамент. В тот же день госсекретарь встретится в Варшаве с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем, а затем примет участие в министерской встрече по Ближнему Востоку, которую власти страны проводят совместно с США.

В Брюсселе госсекретарь проведет встречу с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, в ходе которой стороны затронут кризис в Венесуэле. 15 февраля Помпео встретится с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоттир.