ООН не получала жалоб в связи с визитом представителей "Талибана" в Россию

ООН, 8 февраля. /ТАСС/. ООН не получала от властей Афганистана жалобу в связи с визитом представителей движения "Талибан" (запрещено в РФ) на конференцию в Москву. Об этом сообщил в пятницу ТАСС заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Мы не получали от Афганистана письмо с упомянутой вами жалобой", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Информацию об обращении афганских властей в ООН в четверг распространил телеканал TOLOnews в Twitter.

5-6 февраля в Москве проходила межафганская конференция, организаторами и спонсорами которой выступали представители афганской диаспоры в РФ. Участники обсуждали ситуацию в Афганистане и занимались поиском путей мирного урегулирования многолетнего конфликта. На мероприятие были приглашены представители афганского правительства, оппозиции и участники движения "Талибан", кроме того в форуме могли принять участие делегаты из афганских диаспор стран СНГ, Европы, а также представители Ирана и Пакистана. Представили афганского правительства на конференции не присутствовали.