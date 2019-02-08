{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Выборы президента Македонии пройдут 21 апреля

Мандат действующего президента страны Гёрге Иванова истекает в мае

ТАСС, 8 февраля. Спикер парламента Македонии Талат Джафери объявил в пятницу, что президентские выборы в стране состоятся 21 апреля. Об этом сообщает агентство Reuters.

Мандат действующего президента Македонии Гёрге Иванова истекает в мае. Этот пост нынешний глава республики занимает с 2009 года, одержав победу на президентских выборах как кандидат от крупнейшей в стране оппозиционной партии "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство" (ВМРО-ДПМНЕ). На второй срок Иванов был избран в 2014 году.

Теги
Македония
Дело Марии Бутиной
Суд США перенес слушания по делу Бутиной на 26 февраля
Заседание состоится в 22:30 мск
Читать полностью