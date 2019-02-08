Антиправительственные протесты прошли в 16 городах Сербии

БЕЛГРАД, 8 февраля. /ТАСС/. Антиправительственные манифестации под лозунгом "Один из пяти миллионов" прошли в пятницу вечером в 16 городах страны. Об этом сообщило национальное телевидение РТС. Главный лозунг шествия появился после заявления президента Сербии Александара Вучича, который заявил, что он не допустит незаконного захвата власти, "даже если протестующих будет пять миллионов".

Люди с транспарантами и требованиями "отставки действующей власти", создания "свободной Сербии" и "решения проблем на местах" вышли на улицы Ниша, Смедерева, Нови-Сада, Суботицы, Крушеваца, Шапаца, Панчева, Ужице, Кралева, Лозницы, Кикинды, Вальева, Лесковаца, Заечара, Пожареваца, Чачака.

Во втором по величине городе страны Нови-Саде люди выступали за свободу СМИ. В Лесковаце протестующие требовали лишить президента Сербии Александара Вучича звания почетного гражданина города, а градоначальника Горана Цветановича отправить в отставку. Аналогичные требования выдвинули граждане Чачака.

Крупная протестная акция назначена на субботу в Белграде. В ходе протеста объединение оппозиционных партий "Союз ради Сербии" и ряд оппозиционных политических движений представит собравшимся на митинг список своих политических требований и целей, среди которых отказ от участия в возможных парламентских выборах и бойкот работы парламентов и советов всех уровней. Документ ранее подписали 16 лидеров политических движений, в том числе экс-президент Борис Тадич, экс-мэр Белграда Драган Джилас, экс- глава МИД Сербии Вук Еремич, лидер движения "Врата" Бошко Обрадович и другие.

Акции протеста проходят десятую неделю подряд. Поводом к началу протестов стало избиение одного из оппозиционеров Борко Стефановича в городе Крушевац группой злоумышленников. Оппозиция в этой связи обвинила власть в создании атмосферы насилия и призвала своих сторонников выйти на улицы.

Возможная причастность посольства США

Ранее сербский портал "Говори Србия" ("ГовориСрбиjа") обвинил посольство Соединенных Штатов в том, что оно стоит за антиправительственными протестами в Сербии. В качестве доказательств портал опубликовал эксклюзивные фотографии и видео, на которых лидеры протестов общаются с представителями американской дипмиссии. На представленных фото и видео запечатлены активисты протеста Елена Анасонович, актер Сергей Трифунович, избранный недавно председателем "Движения свободных граждан", а также представитель оппозиционного движения "Не дадим (задушить) Белград" ("желтые утки" в Сербии) Денис Ибишбегович, который, по данным портала, также является советником посла США по связям с НПО и оппозицией. На фото оппозиционеры сидят за столом и с советником американской дипмиссии Дэвидом Линдгреном Геренбеком, третьим секретарем посольства США Катрин Вирджинией Валзак, а также сотрудником НПО "Центр по международным вопросам и вопросам безопасности" (занимается продвижением интересов евроатлантических центров в Сербии) Натаном Албахари.

Помимо фото, портал опубликовал три видеофайла продолжительностью 1-2 минуты, на которых представители оппозиции и сотрудники посольства США что-то обсуждают. При этом звук на записи отсутствует.