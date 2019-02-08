США надеются, что соглашение с "Талибаном" удастся заключить до афганских выборов в июле

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают на то, что соглашение о мире с боевиками движения "Талибан" (запрещено в РФ) удастся заключить до президентских выборов в Афганистане, намеченных на 20 июля. Об этом заявил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, выступая в пятницу в вашингтонском Институте мира.

"Что касается сроков заключения мирного соглашения, то, с нашей точки зрения, чем раньше, тем лучше", - сказал он. "Хотя сам факт проведения выборов делает достижение мирного соглашения действительно тяжелым, было бы лучше для Афганистана, если бы мы могли заключить это соглашение до проведения выборов, запланированных на июль", - подчеркнул Халилзад.

"В то же время, хотя мы бы предпочли, чтобы соглашение было заключено до июля, чтобы "Талибан" тоже был вовлечен в процесс, и это мирное соглашение бы упростило проведение мирных выборов <...>, если прогресса не будет, мирные выборы будут проведены, и мы делаем все возможное, чтобы поддержать подготовку к выборам, которые бы вызывали доверие", - добавил спецпредставитель США.

Президентские выборы в Афганистане планировалось провести 20 апреля 2019 года, однако в конце декабря 2018 года было объявлено об их переносе на 20 июля. Согласно заявлению президентской администрации, причиной послужили технические проблемы, а также желание "избежать ошибок прошлого". МИД РФ заявил, что решение о переносе выборов могло быть принято под нажимом США, которым требуется время для подготовки к проведению голосования по своим канонам. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что "это решение принято вопреки многократным заверениям президента Афганистана Ашрафа Гани и афганского избиркома о необходимости строго придерживаться заранее объявленных сроков выборов".

Ранее президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме заявил о том, что США намерены отозвать свой воинский контингент из Афганистана, если властям этой страны удастся заключить соглашение о мире с боевиками движения "Талибан".

В середине января Халилзад, возглавлявший американскую делегацию на переговорах с талибами в Дохе, в интервью газете The New York Times заявил, что представители Соединенных Штатов и движения "Талибан" достигли принципиальных договоренностей о рамках мирного соглашения, согласно которому боевики гарантируют, что не будут укрывать террористические группировки на афганской территории.