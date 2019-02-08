Иванка Трамп заявила, что почти ничего не знала о планах отца построить небоскреб в Москве

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Дочь президента США Иванка Трамп практически не владела информацией о проекте строительства компанией ее отца небоскреба в Москве и не считала его необычным. Об этом она сообщила в интервью телеканалу ABC, полностью опубликованном в пятницу.

На вопрос о том, что она знала о данном плане, который так и не был реализован, дочь Дональда Трампа ответила: "Буквально почти ничего". Как она подчеркнула, в связи с данным проектом Trump Organization не заключала какого-либо "юридически обязывающего контракта". "Я не говорила об этом с представителями какой-либо третьей стороны вне организации", - добавила Иванка Трамп.

"У нас могло иметься 40 или 50 таких сделок, находившихся у кого-то на рассмотрении", - пояснила дочь президента США. По ее словам, в отношении проекта в Москве не было проведено достаточных проверок, чтобы удостовериться, действительно ли он заслуживает внимания компании.

"Для компании, которая занимается гостиничным бизнесом или застройкой нет ничего странного в том, чтобы иметь отель или [другую] собственность в России, - отметила Иванка Трамп. - Мы не говорим об Иране, это была Россия". По ее словам, проект даже не находился на "достаточно поздней стадии, чтобы кто-то посетил место предполагаемого строительства".

Вопрос о том, в какой степени Дональд Трамп и лица из его окружения были вовлечены в обсуждение проекта строительства небоскреба в Москве, имеет значение с точки зрения расследования о приписываемом России вмешательстве в американские выборы. Его уже более года ведет спецпрокурор США Роберт Мюллер.

Политические оппоненты президента США утверждают, что интерес Трампа к проекту может говорить в пользу утверждений о якобы имевшейся некой связи между его избирательным штабом и Россией во время кампании 2016 года. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ. Москва также много раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.