Посол США в Колумбии призвал венесуэльских пограничников пропустить грузовики с гумпомощью

КУКУТА /Колумбия/, 8 февраля. /ТАСС/. Посол США в Колумбии Кевин Уитакер в пятницу призвал венесуэльских пограничников пропустить грузовики с гуманитарной помощью на территорию Боливарианской Республики.

"Это возможность для военных Венесуэлы принять участие в уникальной гуманитарной кампании. И я призываю их воспользоваться этой возможностью. Выбор, который они сделают, будет отмечен их родными, их страной и всем миром", - заявил глава дипмиссии США, выступая перед журналистами при презентации центра по распределению гуманитарной помощи на колумбийско-венесуэльской границе.

Отвечая на вопрос о том, что произойдет, если пограничники откажутся, посол США отметил, что "важно, чтобы они поняли это обращение и каким может быть следующий шаг". "Думаю, что президент [США Дональд] Трамп дал ясно понять, что все варианты рассматриваются", - подчеркнул Уитакер.

О прибытии первых контейнеров с гуманитарным грузом в колумбийский город Кукута на границе с Венесуэлой сообщил в четверг телеканал Vivo play.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо 2 февраля объявил об открытии трех пунктов, через которые будет вестись прием иностранной гуманитарной помощи. По его словам, они будут организованы в Кукуте, на границе с Бразилией и на острове в Карибском море. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан отказаться от нее.