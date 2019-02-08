США приветствуют позитивную роль России в содействии диалогу в Афганистане

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты приветствуют позитивную роль Москвы в деле содействия диалогу и примирению сторон в Афганистане. Об этом заявил спецпредставитель США по этой центральноазиатской республике Залмай Халилзад, выступая в пятницу в вашингтонском Институте мира.

"Что касается Москвы, роли России [в урегулировании ситуации в Афганистане], мы приветствуем позитивную роль России, которая способствует примирению, мирному урегулированию, межафганскому диалогу", - отметил дипломат.

"Я неоднократно говорил коллегам по всему миру, что не стремлюсь монополизировать дипломатию мира. Я знаю, что представляю Соединенные Штаты. У нас есть интересы, у нас есть ценности, которые мы отстаиваем, но мы хотим мирного соглашения в Афганистане", - пояснил Халилзад.

По его словам, Вашингтон "хочет, чтобы война закончилась в этом году". "Давайте объявим этот год годом мира в Афганистане! Мы приветствуем всех, кто хотел бы [нам] помочь [в урегулировании ситуации в республике]", - подчеркнул спецпредставитель Соединенных Штатов. Он отметил, что США в этом вопросе "отдают должное тем, кто этого заслуживает", и он "не собирается отказывать тем, кто хочет играть позитивную роль, а хочет только поблагодарить их".

"Нам нужно подождать и посмотреть, какое они [переговоры в Москве] окажут влияние. Если они приведут к тому, что стороны соберутся вместе на встрече, включая правительство [Афганистана], то встреча в Москве являлась шагом в правильном направлении", - заключил дипломат.

Московская конференция

5-6 февраля в Москве прошла межафганская конференция, которую организовала афганская диаспора в РФ. В ее работе участвовали представители афганской оппозиции и делегация политического офиса радикального движения "Талибан" (запрещено в России), а также делегаты от афганских диаспор стран СНГ, представители Ирана и Пакистана. Представители афганского правительства на конференции не присутствовали. Участники обсудили ситуацию в Афганистане и приняли итоговую резолюцию.

Второе заседание московского формата консультаций по Афганистану прошло 9 ноября 2018 года. В нем участвовали заместители министров иностранных дел, спецпредставители и наблюдатели от России, Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, США, Таджикистана, Узбекистана. Кабул на консультациях представляла делегация Высшего совета мира Афганистана. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса "Талибана".