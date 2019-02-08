Трамп распорядился приспустить флаги в память о бывшем конгрессмене Джоне Дингелле

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп распорядился 9 февраля приспустить флаги над Белым домом, американскими правительственными зданиями в стране и за рубежом в память об умершем накануне бывшем члене Палаты представителей Конгресса США Джоне Дингелле, который установил рекорд по выслуге лет среди американских законодателей за всю историю США. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома.

"В знак уважения к памяти и многолетней службе бывшего члена Палаты представителей от штата Мичиган Джона Дэвида Дингелла - младшего, который дольше всех за всю историю нашей страны был членом Конгресса, я приказываю, чтобы флаги Соединенных Штатов были приспущены над Белым домом, а также над всеми государственными зданиями и территориями", - говорится в сообщении. Это также касается всех посольств, военных баз и кораблей ВМС США.

Конгрессмен-демократ Джон Дингелл скончался в четверг на 93-году жизни. Он представлял штат Мичиган в нижней палате Конгресса США в течение 59 лет и 21 дня - с декабря 1955 по январь 2015 года. Летом 2013 года он превысил достижение конгрессмена Роберта Берда, проработавшего на Капитолийском холме 57 лет и 176 дней. В последние годы перед уходом на покой Дингелл из-за проблем с опорно- двигательной системой передвигался по коридорам Конгресса в инвалидной коляске с электромотором.