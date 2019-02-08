В Палестине считают Варшавскую конференцию попыткой обойти Арабскую мирную инициативу

ТАСС, 9 февраля. Министерская встреча по Ближнему Востоку в Варшаве рассматривается в Палестинке как попытка обойти Арабскую мирную инициативу. Об этом написал в пятницу на своей странице в Twitter генеральный секретарь Исполкома Организации Освобождения Палестины (ООП), главный палестинский переговорщик в процессе мирного урегулирования с Израилем Саиб Арикат. Он официально озвучил отказ Государства Палестины от участия в этой конференции, организуемой Польшей совместно с США 13-14 февраля.

"Мы не собираемся участвовать в этой конференции и, повторяем, никого не делегировали выступать на встрече от имени Палестины, - заявил он. - Варшавская конференция - это попытка обойти Арабскую мирную инициативу и уничтожить палестинский национальный проект". По словам Ариката, "американская администрация, все решения которой противоречат нормам международного права, исключила себя из спонсорского участия в мирном процессе по Ближнему Востоку". "Все решения администрации Трампа по Иерусалиму, еврейским поселениям и беженцам, а также невыполнение своих обязательств являются новым вариантом навязывания своей воли и приводят к неудаче", - сказал он.

Как заявляют в Вашингтоне, международная встреча высокого уровня по ближневосточной проблематике в Варшаве нацелена на выработку механизмов для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, а также обсуждение вопроса об ограничении дестабилизирующего влияния Ирана в регионе. По информации МИД Польши, во встрече, как ожидается, примут участие представители около 50 стран. Большинство из них будут представлены на уровне министров или заместителей министров. Известно, что в Варшаву прибудут вице-президент США Майкл Пенс, госсекретарь США Майкл Помпео, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Официальные представители России не будут участвовать в конференции. Тегеран считает эту инициативу направленной против Ирана.

Арабская мирная инициатива, принятая на саммите Лиги арабских государств в Бейруте в 2002 году, предусматривает достижение всеобъемлющего мира арабских государств с Израилем и окончание конфликта при условии ухода еврейского государства с оккупированных им в 1967 году территорий, включая Голанские высоты и фермы Шебаа, и признания им Государства Палестины на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме. На саммите ЛАГ в Эр-Рияде в 2007 году арабы вновь подтвердили приверженность этой позиции.