Председатель ЕСПЧ считает важным продолжение сотрудничества с Россией

СТРАСБУРГ /Франция/, 8 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Сотрудничество между российскими судами и Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) должно продолжаться, поскольку Европейская конвенция о правах человека (ЕКПЧ) способствовала развитию законодательства РФ. Об этом заявил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС председатель ЕСПЧ Гуидо Раймонди.

"С нашей точки зрения, будет крайне прискорбно, если Россия покинет совет Европы - как для России и ее граждан, так и для нас, поскольку мы потеряем участие крайне важной страны. Это, можно сказать, единственная сверхдержава, которая участвует в этой любопытной и уникальной системе", - сказал он.

"Мне кажется, что решения [ЕСПЧ] могут неправильно восприниматься в стране <...> как некая форма критики страны. Но можно считать эти решения, которые принимаются в Страсбурге, и как фактор модернизации страны. И на самом деле я считаю, что развитие и эволюция российского законодательства во многом основано на конвенции и на прецедентах ЕСПЧ", - подчеркнул Раймонди.

Он также положительно оценил прошедший в Страсбурге семинар с участием судей Конституционного суда РФ. "Это была очень интенсивная встреча, довольно стимулирующая в интеллектуальном плане, в ходе которой мы подтвердили курс на укрепление сотрудничества", - рассказал председатель ЕСПЧ. "Будущее европейский системы защиты прав человека очень сильно зависит от качества сотрудничества между европейским и национальными судами, - добавил он. - Для нас это важное событие, в общем смысле сотрудничество между страсбургским судом и национальными судами, особенно высшими [инстанциями]: верховным и конституционным".

"Что мне очень нравится, так это то, что наше сотрудничество продолжается", - заключил Раймонди.