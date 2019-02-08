Лидер оппозиции Венесуэлы объявил о начале сбора гуманитарной помощи для страны

КАРАКАС, 8 февраля. /ТАСС/. Венесуэльская оппозиция приступает к сбору поступающей для страны гуманитарной помощи за пределами республики. Об этом сообщил в пятницу ее лидер Хуан Гуайдо в видеообращении, обнародованном в его Twitter.

"Вчера [7 февраля] был исторический день, мы получили первую партию гуманитарной помощи в центре сбора в Кукуте [в соседней Колумбии], - сказал Гуайдо. - Сегодня мы объявляем о начале первого этапа, этапа сбора всей помощи, которая поступает для нас". Он добавил, что в Колумбии и Бразилии появятся новые центры, предназначенные для этой цели, а позднее начнется второй этап - ввоз помощи в Венесуэлу. Гуайдо призвал вооруженные силы страны не препятствовать выполнению этой задачи.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан отказаться от нее. Ранее на этой неделе венесуэльские военные заблокировали мост на границе, по которому планировались поставки помощи из Кукуты.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США. К ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал случившееся попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.