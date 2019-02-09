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Генсек НАТО призвал европейцев не отказываться от совместных ядерных миссий

Йенс Столтенберг заявил, что целью НАТО является мир без ядерного оружия, однако от него нельзя отказываться в одностороннем порядке

БЕРЛИН, 9 февраля. /ТАСС/. Европейцы не должны отказываться от совместных ядерных миссий в рамках НАТО. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью, которое опубликовано в субботу в газетах медиагруппы Funke.

"Разделение ядерной ответственности важно для НАТО. И я призываю к тому, чтобы как можно больше партнеров по альянсу, включая Германию, были частью этой ответственности", - сказал он. По словам Столтенберга, "цель НАТО - мир без ядерного оружия", однако нельзя отказываться от него в одностороннем порядке.

Согласно неофициальным данным, на территории ФРГ хранится примерно 20 единиц американского ядерного оружия, которое было перевезено в середине прошлого века. Против этого выступают в числе прочих Социал-демократическая партия Германии, Левая партия, "зеленые".

Также ядерное оружие США находится в Нидерландах, Бельгии, Италии и Турции. Все эти страны получили возможность участвовать в планировании применения ядерного оружия и проводить совместные учения. Именно эта программа получила название Nuclear sharing (разделение ядерной ответственности), о которой говорил Столтенберг.

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Столтенберг, Йенс
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