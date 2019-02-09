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AFP: суд приговорил к пожизненному заключению семерых обвиняемых в терактах в Тунисе

Еще несколько обвиняемых получили различные сроки тюремного заключения от 6 месяцев и до 16 лет

ТАСС, 9 февраля. Суд в Тунисе назначил пожизненные сроки заключения семерым обвиняемым в совершении терактов в музее Бардо и городе Сус. Об этом сообщает в субботу AFP со ссылкой на представителя прокуратуры.

Еще несколько обвиняемых получили различные сроки тюремного заключения от 6 месяцев и до 16 лет. Смертных приговоров вынесено не было.

В 2015 году по Тунису прокатилась волна организованных террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) терактов. В городе Тунис 18 марта боевики ворвались в Национальный музей Бардо и открыли огонь по людям, погибли более 20 человек. Через три месяца, 26 июня, в курортном городе Сус был совершен крупнейший за всю историю Туниса теракт, когда экстремист расстрелял 38 постояльцев отеля Riu Imperial Marhaba.

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