В Швеции разрабатывают законопроект о взаимной военной помощи с Финляндией

СТОКГОЛЬМ, 9 февраля. /ТАСС/. Новый закон, позволяющий шведским и финским военным подразделениям приходить на помощь друг другу в случае необходимости, разрабатывается в Швеции. Об этом заявил шведский министр обороны Петер Хультквист, слова которого в субботу приводит газета Dagens Nyheter.

По его словам, законопроект будет представлен в парламент страны в июне 2019 года, а с 1 января 2020 года он уже может вступить в силу. "Тогда можно будет быстрее принимать решения и в кризисной ситуации помогать друг другу", - отметил Хультквист, который в минувшую пятницу провел переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё и министром обороны Юсси Ниинистё.

"Когда речь идет о шведско-финских отношениях, то это является убедительным доказательством того, как сотрудничество в области оборонной политики постепенно расширяется. Финская сторона считает, что мы должны продолжать идти по выбранному нами пути", - продолжил шведский министр.

Согласно законопроекту, стороны смогут оказывать друг другу военную помощь, например, при охоте за подлодками. В случае нарушений в мирное или военное время правительство сможет запросить военную поддержку у Финляндии, а финские подразделения получат те же полномочия, что и шведские ВС. Отправка шведских войск в Финляндию все же потребует одобрения шведского Риксдага (парламента).

Уже через месяц 1500 финских военных прибудут в Норрботтен на север страны для участия в учениях "Северные ветры" (Northern Winds), которые пройдут 18-27 марта. Финны и шведы сформируют бригаду в 4,5 тыс. человек, условным противником которых будет равная по численности норвежская "Бригада Север", в которую также войдут военнослужащие из Великобритании и Соединенных Штатов.

"Это самый большой финский контингент, который был у нас когда-либо на учениях", - пояснил Хультквист.