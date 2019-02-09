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Президентские выборы на Украине - 2019

Порошенко объявил об официальном начале его предвыборной кампании

Политик отметил, что считает своей "амбициозной мечтой" превращение Украины "в регионального лидера, элемент европейской цивилизации", а также подчеркнул евроатлантические стремления страны
Президент Украины Петр Порошенко AP Photo/Efrem Lukatsky
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Президент Украины Петр Порошенко
© AP Photo/Efrem Lukatsky

КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко в ходе форума "Открытый диалог" в Киеве представил свою предвыборную программу. Во время выступления он заявил об официальном начале своей кампании как кандидата в президенты.

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Здание Дворца спорта, где проходило выступление Порошенко, находилось под усиленной охраной представителей силовых структур. Для участия в мероприятия собрались тысячи сторонников нынешнего главы государства. Обстановку на форуме, особенно проход главы государства с супругой по красной дорожке с пожатием рук ликующим людям, в социальных сетях уже сравнили со съездами КПСС.

"Сегодня и сейчас официально начинается моя предвыборная кампания", - объявил Порошенко.

Речь главы государства, главным образом, состояла из пунктов его программы, достижений страны за время его президентства, а также антироссийской риторики. Он заявил, что считает своей "амбициозной мечтой" превращение Украины "в регионального лидера, элемент европейской цивилизации", а также подчеркнул евроатлантические стремления страны, отметив, что "только членство в ЕС и НАТО сможет гарантировать Украине безопасность, независимость и благосостояние".

Основные тезисы программы

Порошенко на форуме повторил тезисы своей предвыборной кампании, которые ранее были опубликованы на сайте Центризбиркома Украины. Их пять: развитие агропромышленности, IT-технологий, машиностроения, логистики и туризма. Глава государства признал, что последняя из перечисленных сфер сейчас экономике страны приносит всего 1,5% ВВП. "Перечисленные пять приоритетов дадут мощный толчок нашей экономике, под них мы привлечем миллиарды долларов инвестиций, их реализация создаст сотни тысяч малых предприятий, миллионы рабочих мест с достойной оплатой, снизит уровень рабочей иммиграции", - уверен президент.

На каждом направлении он остановился отдельно, пообещав, в частности, провести интернет в каждое село. Говоря о достижениях в промышленности, Порошенко сообщил, что "украинцы в ближайшее время будут запускать ракеты с мыса Канаверал (США)". Кроме того, президент заявил о "стратегии преодоления бедности", пообещав в очередной раз высокие пенсии и другие социальные стандарты.

Остальные вопросы

Действующий украинский лидер раскритиковал своих оппонентов на будущих президентских выборах, в частности, назвав "байками" заявления некоторых из них о возможности существенно снизить цену на газ для населения (об этом заявляли, кроме прочих, его основные противники - Юлия Тимошенко и Юрий Бойко). А вот на вопросе достижения мира Порошенко подробно останавливаться нужным не посчитал, повторив лишь свою стандартную фразу о необходимости "обеспечения мира на выгодных для Украины условиях и восстановлении целостности страны".

7 февраля Порошенко был зарегистрирован кандидатом в президенты Украины. 8 февраля Центральная избирательная комиссия Украины завершила регистрацию, по итогам которой претендентами на пост главы государства стали 44 человека. Выборы назначены на 31 марта.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичТимошенко, Юлия ВладимировнаПрезидентские выборы на Украине - 2019
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