Порошенко объявил об официальном начале его предвыборной кампании

КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко в ходе форума "Открытый диалог" в Киеве представил свою предвыборную программу. Во время выступления он заявил об официальном начале своей кампании как кандидата в президенты.

Здание Дворца спорта, где проходило выступление Порошенко, находилось под усиленной охраной представителей силовых структур. Для участия в мероприятия собрались тысячи сторонников нынешнего главы государства. Обстановку на форуме, особенно проход главы государства с супругой по красной дорожке с пожатием рук ликующим людям, в социальных сетях уже сравнили со съездами КПСС.

"Сегодня и сейчас официально начинается моя предвыборная кампания", - объявил Порошенко.

Речь главы государства, главным образом, состояла из пунктов его программы, достижений страны за время его президентства, а также антироссийской риторики. Он заявил, что считает своей "амбициозной мечтой" превращение Украины "в регионального лидера, элемент европейской цивилизации", а также подчеркнул евроатлантические стремления страны, отметив, что "только членство в ЕС и НАТО сможет гарантировать Украине безопасность, независимость и благосостояние".

Основные тезисы программы

Порошенко на форуме повторил тезисы своей предвыборной кампании, которые ранее были опубликованы на сайте Центризбиркома Украины. Их пять: развитие агропромышленности, IT-технологий, машиностроения, логистики и туризма. Глава государства признал, что последняя из перечисленных сфер сейчас экономике страны приносит всего 1,5% ВВП. "Перечисленные пять приоритетов дадут мощный толчок нашей экономике, под них мы привлечем миллиарды долларов инвестиций, их реализация создаст сотни тысяч малых предприятий, миллионы рабочих мест с достойной оплатой, снизит уровень рабочей иммиграции", - уверен президент.

На каждом направлении он остановился отдельно, пообещав, в частности, провести интернет в каждое село. Говоря о достижениях в промышленности, Порошенко сообщил, что "украинцы в ближайшее время будут запускать ракеты с мыса Канаверал (США)". Кроме того, президент заявил о "стратегии преодоления бедности", пообещав в очередной раз высокие пенсии и другие социальные стандарты.

Остальные вопросы

Действующий украинский лидер раскритиковал своих оппонентов на будущих президентских выборах, в частности, назвав "байками" заявления некоторых из них о возможности существенно снизить цену на газ для населения (об этом заявляли, кроме прочих, его основные противники - Юлия Тимошенко и Юрий Бойко). А вот на вопросе достижения мира Порошенко подробно останавливаться нужным не посчитал, повторив лишь свою стандартную фразу о необходимости "обеспечения мира на выгодных для Украины условиях и восстановлении целостности страны".

7 февраля Порошенко был зарегистрирован кандидатом в президенты Украины. 8 февраля Центральная избирательная комиссия Украины завершила регистрацию, по итогам которой претендентами на пост главы государства стали 44 человека. Выборы назначены на 31 марта.