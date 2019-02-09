СМИ: не менее 56 боевиков уничтожили в ходе операций в Афганистане

ТАСС, 9 февраля. По меньшей мере 56 боевиков уничтожены в ходе продолжающихся по всей территории Афганистана операций по ликвидации иностранных террористов и представителей радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), которые отказываются от прекращения насильственных действий. Об этом сообщает в субботу агентство The Khaama Press со ссылкой на военные источники.

По его данным, в ходе операции в уезде Сангин провинции Гильменд был уничтожен 31 боевик движения "Талибан", изъяты взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы. Еще 11 талибов были убиты в результате рейда сил специального назначения в уезде Сайидабад в провинции Вардак. "Афганские спецназовцы провели воздушную операцию в уезде Чарх провинции Логар, уничтожены два боевика", - добавил собеседник агентства. Один боевик был уничтожен в результате атаки сил специального назначения на позиции "Талибан" в провинции Кунар.

"В результате операции сил специального назначения Афганистана с использованием вертолетов в уезде Джаджи в провинции Пактия были задержаны три боевика, связанных с иностранными террористами, которые занимались организацией атак с использованием заминированных автомобилей и террористов-смертников", - указал источник.

Как отмечает агентство, не менее семи боевиков были ликвидированы в результате авиаудара по центру планирования атак "Талибан" в городе Таринкот (административный центр провинции Урузган). В заключении The Khaama Press сообщает, что в ходе проведенной в ночь на субботу воздушной операции коалиционных сил в провинции Газни были уничтожены четыре боевика движения "Талибан", а также два автомобиля талибов.

Данных о пострадавших и погибших со стороны представителей сил безопасности и мирных жителей не приводится.