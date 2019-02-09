Более 12 тыс. человек участвуют в манифестациях "желтых жилетов" во Франции

ПАРИЖ, 9 февраля. /ТАСС/. Манифестации "желтых жилетов" во Франции собрали в субботу 12,1 тыс. человек. Об этом сообщило министерство внутренних дел Франции.

Согласно его сведениям, на улицах Парижа насчитывается 4 тыс. манифестантов. Информация соответствует ситуации на 14.00 (16.00 мск). Собранные МВД данные указывают на меньшую активность "желтых жилетов", чем неделю назад, когда к этому времени их насчитывалось в стране 17,4 тыс., а в Париже - 8 тыс.

Согласно сведениям, приведенным телеканалом BFM, в Лионе полицией задержаны 15 человек. По Парижу пока нет точных данных, однако известно, что задержанных должно быть более десятка.

В настоящее время манифестанты, идущие в район Марсова поля, подожгли по пути несколько мотоциклов и с десяток помойных баков, различные строительные материалы. В ближайшее время должна начаться манифестация у штаб-квартиры Объединения французских предпринимателей, которая сейчас взята в кольцо полиции.