СМИ: ливийские ВВС нанесли удары вблизи нефтяного месторождения Эль-Филь

ТАСС, 9 февраля. ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) нанесли в субботу серию ударов в районе нефтяного месторождения Эль-Филь на юге страны. Об этом передает новостной портал Afrigatenews.

По его данным, обстрелам с воздуха подвергся район вблизи взлетно-посадочной полосы, расположенной рядом с нефтяным объектом, после того, как с нее попытался взлететь небольшой самолет местных авиалиний. Отмечается, что удар носил предупредительный характер и не привел к жертвам и разрушениям. Согласно имеющейся информации, в лайнере, который должен был направиться в Триполи, находился генерал-лейтенант Али Кенна, назначенный на прошлой неделе столичными властями командующим военным округом Себхи (главный город на юге страны, 750 км от Триполи).

В пятницу ЛНА объявила южный регион страны закрытой для полетов зоной. В коммюнике штаба ВВС отмечалось, что посадка на аэродромы и вылеты из аэропортов возможны "только после получения соответствующего разрешения, а любой самолет, независимо от типа, модели и принадлежности, местный или иностранный, осуществляющий пролет без одобрения, будет принудительно посажен в пунктах и базах военно-воздушных сил". Кроме того, указывалось, что воздушные суда, не подчинившиеся вышеизложенным требованиям, могут быть сбиты.

С 15 января ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, поддерживающая восточные власти Ливии, проводит операцию по освобождению юго-западного региона от террористов и преступных группировок. Как указывал ранее официальный представитель ЛНА генерал Ахмед аль-Мисмари, в задачи военнослужащих входит защита гражданского населения, наведение порядка, а также обеспечение безопасности нефтяных месторождений, работающих на них компаний и объектов "Великой рукотворной реки" (разветвленная сеть подземной ирригационной системы, строительство которой велось во времена правления Муаммара Каддафи).

Эль-Филь, на котором добывается около 70 тыс. баррелей в день, расположено к юго-западу от города Убари неподалеку от крупнейшего в Ливии месторождения Эш-Шарара и полностью зависит от него в плане электроснабжения. Как утверждал в среду аль-Мисмари, армейские подразделения вошли на территорию Эш-Шарары и взяли его под охрану, чтобы "не пустить туда террористов". Незадолго до этого заседающее в Триполи и признанное мировым сообществом Правительство национального согласия премьера Фаиза Сараджа направило туда свою специализированную охрану при содействии войск так называемого Западного военного округа. Уже в четверг сообщалось о стычках, вспыхнувших в районе нефтяного объекта между подразделениями 177-го батальона ЛНА и отрядами местного ополчения, выступающими на стороне триполийских властей, в которых погибли восемь человек.