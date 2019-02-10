Посол США в Берлине заявил, что Германия недостаточно тратит на оборону

БЕРЛИН, 10 февраля. /ТАСС/. Германии нужно тратить больше на оборону и тем самым укреплять НАТО. Об этом заявил посол США в ФРГ Ричард Гренелл в интервью газете Welt am Sonntag.

"Недостаточно обещаний со стороны Германии повысить оборонный бюджет до 1,5% [от ВВП]. НАТО требует 2% к 2024 году", - сказал глава дипмиссии.

По его словам, Вашингтон регулярно напоминает Берлину о том, что в нынешние времена неуместно "ослаблять и опустошать" блок. "Россия стоит на пороге, каждому должно быть ясно, что НАТО сейчас нужно усиливать", - полагает дипломат.

Ранее Гренелла неоднократно критиковали в ФРГ за вмешательство в немецкую политику. В частности, он настойчиво требовал остановить реализацию проекта "Северный поток - 2" и даже разослал некоторым компаниям официальное письмо с угрозами ввести санкции.

Недовольство США

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал немецкие власти за то, что они, якобы, недостаточно тратят на армию. Он ссылается на достигнутые пять лет назад в рамках НАТО договоренности, согласно которым все страны блока должны увеличить соответствующую статью расходов до 2% от ВВП. Германия же, хоть и увеличивает оборонный бюджет, к 2024 году сможет тратить лишь 1,5%.

Причин на то несколько. Во-первых, ВВП ФРГ больше, чем у многих стран альянса, и растет этот показатель существенными темпами. Еще предыдущий глава МИД Зигмар Габриэль со скепсисом предлагал задуматься о том, что будет, если Берлин привяжется к обозначенной доли 2% и в соответствии с этим будет наращивать оборонные мощности. Во-вторых, о чем регулярно говорит канцлер Ангела Меркель, ФРГ выделяет миллионы на гуманитарную и экономическую помощь нестабильным странам, что частично замещает необходимость инвестировать в армию и способствует безопасности НАТО.