DM: минобороны Великобритании компенсирует темнокожему солдату около $635 тыс. за расизм

ТАСС, 10 февраля. Министерство обороны Великобритании выплатит темнокожему солдату £490 тыс. (около $635 тыс.) в качестве компенсации за проявление расизма в его отношении со стороны сослуживцев. Об этом в воскресенье сообщает газета Daily Mail.

Согласно ее информации, 40-летний уроженец Фиджи Инок Момонакая не раз подвергался унижениям сослуживцев из Полка герцога Ланкастерского во время службы в Ираке и Афганистане. По его словам, в 2011 году британские военнослужащие заставили его и еще пятерых солдат родом из Фиджи предстать на обучающем видео для министерства обороны Великобритании в образе боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), объяснив это цветом их кожи. Также солдаты приказывали фиджийцам переплывать озеро в районе их службы в Афганистане, а любые возражения связывали с "боязнью темнокожих воды, а также их неспособностью плавать".

Такое отношение, пишет издание, привело Момонакая к мыслям о суициде. "Расизм довел меня до желания убить себя. Я до сих пор прохожу курс психологической реабилитации и, возможно, не смогу вернуться к работе", - приводит издание его слова. Добиться выплаты темнокожему военному удалось лишь спустя шесть лет судебных тяжб.

В британском минобороны отказались комментировать решение о выплате компенсации. "Дискриминация и запугивание не имеют места в ВС [Великобритании] и никогда не будут допущены. Считаем неуместным комментировать детали достигнутого соглашения [о выплате компенсации]", - заявили в ведомстве.