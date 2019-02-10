Президент Египта заявил, что проблемы Африки должны решаться силами стран континента

КАИР, 10 февраля. /ТАСС/. Проблемы Африки могут и должны решаться самими африканскими странами, без внешнего вмешательства и вне зависимости от политики иностранных государств. Об этом заявил в воскресенье новый председатель Африканского союза (АФ) на 2019 год, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на саммите АС, который проходит в Адис-Абебе.

"Принцип решения проблем континента самими африканскими странами является единственным методом противодействия кризисам и конфликтам, существующим в Африке", - сказал египетский лидер, слова которого цитирует газета Al-Youm al-Sabia. По убеждению ас-Сиси, "именно африканские страны обладают необходимой силой и пониманием сложности и особенностей ситуации, чтобы найти серьезные и реалистичные решения, которые будут служить интересам африканских народов и исключать вмешательство извне и дальнейшую внешнюю эксплуатацию".

Президент Египта указал на необходимость объединения усилий стран континента для противодействия террору и экстремистской идеологии. При этом ас-Сиси заметил, что борьба с терроризмом не может ограничиваться прямым противодействием, а, по его словам, "должна быть подкреплена усилением роли государства и государственных институтов в африканских странах".

Он сообщил, что в самое ближайшее время в Каире откроется Центр Африканского союза по восстановлению и развитию стран, переживших внутренние кризисы и конфликты. По мнению ас-Сиси, эта структура станет "новой платформой координации действий стран континента для возрождения и становления государств, преодолевших сложнейшие этапы своего развития".

Египетский лидер определил три основных направления деятельности в качестве председателя Африканского союза. Ас-Сиси выделил "развитие кооперации между государствами Африки посредством решения инфраструктурных вопросов и развития дорог, что должно усилить экономическое взаимодействие", активную реализацию договора о свободной торговле между странами континента, а также создание новых рабочих мест для молодежи путем увеличения внутренних национальных инвестиций.

Саммит АС

32-я встреча глав государств и правительств Африканского союза открылась в столице Эфиопии в воскресенье. На первом заседании саммита председательство в АС перешло от Руанды к Египту. Теперь на протяжении года обязанности председателя Африканского союза будет выполнять египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси.

Африканский союз, объединяющий 55 стран континента, был создан в 2002 году. Он является правопреемником Организации африканского единства, которая представляла общие интересы государств Африки на международной арене с 1963 года.