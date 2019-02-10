СМИ: не менее 30 боевиков уничтожены за сутки в ходе операций в Афганистане

ТАСС, 10 февраля. По меньшей мере 30 боевиков террористической группировки "ИГИЛ - Хорасан" (ИГИЛ - прежнее название запрещенной в РФ группировки "Исламское государство", ИГ) и радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) уничтожены за сутки в ходе операций в различных районах Афганистана. Об этом сообщило в воскресенье агентство Khaama Press со ссылкой на военные источники.

"В результате авиаудара коалиции в районе Ходжани провинция Нангархар убиты два боевика ИГИЛ - Хорасан, еще семь боевиков уничтожены в ходе аналогичных операций, проведенных в уезде Вашер провинции Гильменд и уезде Шамтал провинции Балх, - сказал собеседник агентства. По тем же данным, в результате рейда сил коалиции в провинции Газни были ликвидированы четыре боевика "Талибан".

Кроме того, как отмечает агентство, в ходе операции афганских сил специального назначения в городе Таринкот (административный центр провинции Урузган) были убиты 13 боевиков "Талибан", а также уничтожены два самодельных взрывных устройства. Еще четыре талиба были ликвидированы спецназом Афганистана в провинциях Кунар и Пактия.

Данных о пострадавших и погибших со стороны представителей сил безопасности и мирных жителей не приводится.