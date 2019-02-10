Полиция Украины открыла 24 уголовных дела из-за нарушений в ходе избирательной кампании

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Национальная полиция Украины за минувшую неделю открыла 24 уголовных дела и составила 118 административных протоколов из-за нарушений в ходе избирательной кампании по выборам президента, которые состоятся 31 марта. Об этом в воскресенье сообщили в департаменте коммуникации МВД.