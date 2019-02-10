Полиция Украины открыла 24 уголовных дела из-за нарушений в ходе избирательной кампании

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Национальная полиция Украины за минувшую неделю открыла 24 уголовных дела и составила 118 административных протоколов из-за нарушений в ходе избирательной кампании по выборам президента, которые состоятся 31 марта. Об этом в воскресенье сообщили в департаменте коммуникации МВД.
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"По состоянию на воскресенье, дополнительно зарегистрировано 350 заявлений и сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, открыто 24 уголовных производства", - цитирует департамент заместителя главы МВД Сергея Ярового.
С начала избирательной кампании в полицию поступило 760 сообщений о нарушениях избирательного законодательства.
Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Центризбирком зарегистрировал 44 кандидата.