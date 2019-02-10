Трамп заявил, что работает больше своих предшественников

ТАСС, 10 февраля. Президент США Дональд Трамп в ответ на утечку личного конфиденциального графика заявил, что уделяет работе больше часов, чем его предшественники.

"СМИ удалось получить мой график работы. Сделать это было очень легко, но надо было отнестись к нему в позитивном ключе, - написал Трамп в воскресенье в Twitter. - В отведенное работе с документами время я обычно работаю, а не отдыхаю. На самом деле, я, вероятно, работаю больше часов, чем почти все предыдущие президенты".

Неделю назад портал Axios получил от источника в Белом доме и опубликовал личный график Трампа за последние три месяца. По его данным, 60% рабочего времени президента, или около 300 часов, занимает так называемая работа с документами - время, отведенное на внеплановые совещания, телефонные звонки, газеты, ТВ и Twitter. При этом всего 77 часов уделяется официальным заседаниям и встречам, 38 часов - разного рода официальным мероприятиям.

Как заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News и.о. руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни, источник Axios будет выявлен в течение недели.