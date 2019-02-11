СМИ: Вашингтон должен пойти на ответные шаги для нормализации отношений с Пхеньяном

ТАСС, 11 февраля. КНДР призвала США сделать соответствующие шаги в ответ на меры по денуклеаризации, принятые Пхеньяном в преддверии второй встречи лидеров двух стран. Об этом говорится в статье, опубликованной в понедельник близким к руководству КНДР сайтом "Мэари".

"Если США ответят на наши активные усилия соответствующими действиями, признают и будут уважать нас как равного партнера, отношения между двумя странами могут начать быстрое движение к поставленной цели", - подчеркивает издание.

Пхеньянское радио в вышедшем в понедельник в эфир новостном выпуске также отмечает, что отношения США и КНДР смогут развиваться быстрыми темпами, если Вашингтон сделает "заслуживающие доверия шаги и ответные практические действия".

Спецпредставитель Госдепартамента США по КНДР Стивен Бигэн с делегацией из сотрудников американского внешнеполитического ведомства находился 6-8 февраля в Пхеньяне. В ходе визита прошли встречи американского эмиссара со спецпредставителем Госсовета республики по политике в отношении США Ким Хёк Чхолем. Переговоры проходили в закрытом режиме, об их содержании в СМИ не сообщалось.

Как отметили в Госдепартаменте, представители США и КНДР обсуждали детали предстоящей в конце февраля встречи лидеров двух стран во Вьетнаме, а также "обязательства по полной денуклеаризации [Корейского полуострова], преобразование отношений США и КНДР и установление прочного мира на Корейском полуострове".

Кроме того, эмиссары договорились вновь встретиться перед второй встречей президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Летом 2018 года в Сингапуре прошел первый в истории саммит США - КНДР. Главы государства приняли на этой встрече совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а США обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.