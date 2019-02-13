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Политический кризис в Венесуэле

США намерены продолжать вводить санкции против представителей правительства Мадуро

Американский спецпредставитель Эллиотт Абрамс отметил, что речь идет о санкциях как против гражданских, так и в отношении военных

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены продолжить вводить санкции против представителей правительства и окружения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, причем как гражданских, так и военных лиц. Об этом заявил в среду спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс во время слушаний в комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам.

"Мы уже ввели санкции против высокопоставленных представителей режима Мадуро, и мы продолжим делать это, как в отношении гражданских, так и в отношении военных", - сказал он.

При этом он отметил, что в отношении представителей Кубы из окружения Мадуро санкции ввести крайне проблематично, поскольку трудно установить их личности.

Теги
Мадуро, НиколасСШАКубаВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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