США намерены продолжать вводить санкции против представителей правительства Мадуро

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены продолжить вводить санкции против представителей правительства и окружения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, причем как гражданских, так и военных лиц. Об этом заявил в среду спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс во время слушаний в комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам.

"Мы уже ввели санкции против высокопоставленных представителей режима Мадуро, и мы продолжим делать это, как в отношении гражданских, так и в отношении военных", - сказал он.

При этом он отметил, что в отношении представителей Кубы из окружения Мадуро санкции ввести крайне проблематично, поскольку трудно установить их личности.