Киев попросил НАТО организовать отдельный пакет помощи Военно-морским силам Украины

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Украина просит страны НАТО выделить отдельный пакет помощи военно-морским силам страны. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при НАТО Вадим Пристайко.

"У нас есть так называемый пакет помощи, в котором есть разные механизмы, в частности трастовые фонды. Одна из идей - помощь нашему военно-морскому флоту сформировать в один пакет, чтобы увидеть, какие есть потребности и какие есть возможности помочь, чтобы каждая страна могла найти свою нишу", - цитирует дипломата украинское издание "Европейская правда".

Пристайко сообщил, что официальный запрос от Киева уже поступил в НАТО. "Запрос, в частности, содержит просьбу финансовой, политической и демонстративной поддержки (т. е. присутствия в Черном море), а также организации совместных учений", - сообщило издание.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял в конце прошлого года, что альянс передаст Украине технику для шифрования связи, в качестве ответа на инцидент в Керченском проливе.

25 ноября прошлого года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Законные требования пограничников остановиться, как того требует процедура прохода Керчь- Еникальского канала, украинские катера проигнорировали. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, 24 украинских моряка решением суда арестованы по обвинению в незаконном пересечении границы РФ.

После этого инцидента украинские власти обвинили Россию в блокировании портов в Мариуполе и Бердянске на Азовском море для входа и выхода судов. В Росморречфлоте данную информацию опровергли, сообщив, что запрета для прохода судов в Керченском проливе нет. По данным Росморречфлота, с января по октябрь 2018 года интенсивность судоходства через Керчь-Еникальский канал выросла более чем на 12% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. В обе стороны прошли более 16,7 тыс. судов.