СМИ: Верховный суд Перу подтвердил отмену помилования экс-президента Фухимори

ТАСС, 14 февраля. Верховный суд (ВС) Перу подтвердил собственный вердикт, отменивший решение о помиловании в отношении экс-президента страны Альберто Фухимори. Об этом сообщила в среду местная радиостанция RPP.

В начале октября 2018 года Верховный суд аннулировал решение о помиловании Фухимори, принятое ранее бывшим главой государства Педро Пабло Кучински. Судья Уго Нуньес Хулька распорядился вернуть экс-президента в пенитенциарное учреждение. Родственники Фухимори обжаловали этот вердикт перед пленумом ВС, однако их попытка не увенчалась успехом. Таким образом, 80-летний экс-политик продолжит отбывать тюремное наказание.

В конце декабря 2017 года Педро Пабло Кучински, занимавший тогда пост президента Перу, объявил о решении помиловать Фухимори в связи с состоянием его здоровья. Это спровоцировало массовые протесты, которые переросли в беспорядки. 28 декабря 2017 года более 30 тыс. человек вышли на улицы Лимы, чтобы потребовать отмены решения о помиловании. В свою очередь, многие представители оппозиции утверждали, что Кучински благосклонно отнесся к экс- президенту для того, чтобы избранный в парламент сын этого политика и его союзники воздержались при голосовании об импичменте главы государства.

В апреле 2009 года Фухимори, возглавлявший Перу в 1990-2000 годах, был приговорен к 25 годам лишения свободы. В частности, суд счел доказанной причастность политика к убийствам 15 человек в округе Барриос-Альтос в ноябре 1991 года, а также к похищению и убийству девяти студентов и преподавателя Университета Ла-Кантута (Лима) в июле 1992 года. Экс-президент также был осужден по ряду дел, связанных с коррупцией и растратой госсредств.