Власти Бразилии намерены принять меры, чтобы избежать повторения ЧП с обрушением дамбы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство Бразилии разрабатывает план, который позволит избежать ЧП, подобных недавнему обрушению дамбы в штате Минас-Жерайс. Об этом заявил президент страны Жаир Болсонару в интервью, которое было показано телеканалом Record.

"Наш министр горнорудной промышленности и энергетики [Бенту Коста Лима Лейте] вместе с другими министрами уже принимает меры для того, чтобы более тысячи таких дамб, существующих в Бразилии, функционировали в соответствии с планом безопасности, который позволит избежать подобных катастроф", - сказал Болсонару. Детали этого плана президент не уточнил.

Дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась 25 января в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько зданий оказались разрушены потоками грязи. Бразильская горнодобывающая компания Vale, которой принадлежала дамба, объявила о намерении отказаться от использования 10 аналогичных сооружений по соображениям безопасности. По последним данным, число погибших в результате ЧП составляет 165 человек, еще 160 числятся пропавшими без вести.

Согласно предварительной информации, большое число жертв отчасти объясняется тем, что в момент прорыва дамбы не сработали сирены тревоги. Как заявил президент Vale Фабиу Шварцман, потоки жидкой грязи распространялись с такой скоростью, что в считанные минуты вывели эти устройства из строя.