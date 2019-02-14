Генсек ООН приветствовал переименование Македонии в Северную Македонию

ТАСС, 14 февраля. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш приветствовал вступление в силу Окончательного соглашения, согласно которому бывшая югославская республика официально переименовывается в Республику Северная Македония. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь [ООН] получил официальное уведомление о вступлении в силу 12 февраля 2019 года Окончательного соглашения, которое свидетельствует о поддержке сторонами названия "Республика Северная Македония", - сказано в тексте. - Он [генсек ООН Антониу Гуттериш] приветствует достижение данного соглашения, которое урегулировало длительный спор между Афинами и Скопье и показало, что даже трудноразрешимые вопросы можно решить посредством диалога и проявления политической воли".

Генсек ООН также призвал государства, входящие в Организацию Объединенных Наций, региональные организации, а также международных партнеров поддержать исторический шаг, предпринятый сторонами конфликта.

Во вторник, 12 февраля, министерство иностранных дел Греции направило ноту МИД Македонии, в которой уведомило Скопье о завершении исполнения обязательств, проистекающих из Преспанского соглашения, а также о ратификации протокола о членстве Македонии в НАТО. Македонская сторона, в свою очередь, официально начала использование нового названия "Республика Северная Македония".