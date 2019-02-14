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СМИ: комитет СБ ООН вывел из-под санкций два проекта гуманитарной помощи КНДР

По данным агентства Yonhap, с учетом выданных разрешений в КНДР на данный момент действуют 12 гуманитарных проектов

ТАСС, 14 февраля. Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР вывел из-под ограничений два проекта гуманитарной помощи КНДР. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap.

По его данным, разрешения на гуманитарную деятельность выданы Международной организации инвалидов (Handicap International) и французской НПО Premiere Urgence Internationale. Они планируют доставить в КНДР медицинские изделия, включая инвалидные коляски и костыли, на сумму $263 тыс.

Как отмечает Yonhap, с учетом выданных разрешений в КНДР на данный момент действуют 12 гуманитарных проектов. Этот вид помощи не запрещен международными санкциями, но поставки в КНДР соответствующих материалов требуют отмены ограничений, введенных ранее Совбезом ООН за ракетно-ядерную деятельность Пхеньяна.

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